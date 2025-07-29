Подобранный российскими бойцами щенок стал для них талисманом

РИА: подобранный бойцами ВС РФ в ДНР щенок стал для них талисманом

Военнослужащий 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Восток рассказал РИА Новости, что российские бойцы в одном из освобожденных городов ДНР подобрали щенка, который теперь служит для них талисманом.

По его словам, в освобожденных российской армией городах часто остаются разные животные — собаки, кошки, а также козы, коровы и лошади. Сначала с военными все время находилась одна собака, потом появилась вторая.

«У них появился щенок. Вот и появился еще один четвероногий друг, до сих пор с нами ездит из населенника в населенник», — рассказал собеседник агентства.

Боец надеется в будущем забрать питомца себе, а пока он «как талисман наш, ну и как оберег».

Командир артиллерийской батареи с позывным «Зима» ранее рассказал о кошке по кличке Багира, которая три года находилась с ним в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, она вышла из леса к бойцам еще будучи маленьким котенком и со временем стала для них боевой подругой — не боялась выстрелов, днем охотилась на мышей, а ночью выслеживала дроны.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО могут появиться собаки-поисковики дронов.