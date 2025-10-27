Число сбитых за ночь дронов у Москвы выросло до 30

Собянин: силы ПВО за ночь ликвидировали 30 беспилотников на подступах к Москве

Подразделения противовоздушной обороны в ночь на 27 октября перехватили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, после чего общее число уничтоженных за ночь дронов достигло 30. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

В столичном регионе продолжает действовать режим опасности БПЛА. Местным жителям рекомендуется не покидать свои дома.

Вечером 26 октября Калужская область также подверглась атаке беспилотников. Средствами ПВО были сбиты три БПЛА. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские силы ПВО за четыре часа уничтожили над тремя регионами страны 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. С 16:00 до 20:00 над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, в Калужской области — два дрона, а на территории Московского региона — один.

Ранее российский посол заявил о росте атак Украины на гражданскую инфраструктуру.