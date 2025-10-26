На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Момент обрушения радиозавода в Киеве попал на видео

Момент обрушения здания радиозавода в Киеве после удара ВС России сняли на видео
true
true
true

В интернете распространяется видеозапись обрушения здания радиозавода в Киеве, произошедшего после удара Вооруженных сил РФ. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На видео, снятом случайным свидетелем, видно, как рушится здание промышленного объекта. Момент обрушения сопровождается образованием густого облака пыли.

По данным военкоров, возгорание на промышленном объекте по улице Бориспольской продолжалось в течение всего дня после попадания.

В ночь на 25 октября российские вооруженные силы нанесли серию ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и обеспечивающей их энергетической инфраструктуре. Отмечается , что все намеченные цели были успешно поражены. Министерство обороны России заявило, что эти действия стали ответом на систематические террористические атаки ВСУ против гражданских объектов на российской территории.

Ранее ВС РФ ударили по ветрогенераторам, обеспечивающим работу объектов ВСУ в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами