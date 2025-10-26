Момент обрушения радиозавода в Киеве попал на видео

Момент обрушения здания радиозавода в Киеве после удара ВС России сняли на видео

В интернете распространяется видеозапись обрушения здания радиозавода в Киеве, произошедшего после удара Вооруженных сил РФ. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На видео, снятом случайным свидетелем, видно, как рушится здание промышленного объекта. Момент обрушения сопровождается образованием густого облака пыли.

По данным военкоров, возгорание на промышленном объекте по улице Бориспольской продолжалось в течение всего дня после попадания.

В ночь на 25 октября российские вооруженные силы нанесли серию ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и обеспечивающей их энергетической инфраструктуре. Отмечается , что все намеченные цели были успешно поражены. Министерство обороны России заявило, что эти действия стали ответом на систематические террористические атаки ВСУ против гражданских объектов на российской территории.

Ранее ВС РФ ударили по ветрогенераторам, обеспечивающим работу объектов ВСУ в ДНР.