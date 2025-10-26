Алаудинов: украинцы передают России координаты ТЦК для ударов по ним

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью ТАСС заявил, что жители Украины сотрудничают с российскими войсками и предоставляют координаты территориальных центров комплектования (ТЦК).

Он отметил, что слитые данные используются при ударах по органам воинского учета.

По его словам, российские подразделения помогают местным жителям «освобождаться от оков» ТЦК, поэтому граждане якобы активно передают информацию, на основе которой затем наносятся поражения.

До этого РИА Новости писало, что сотрудников украинских военкоматов охватила паника на фоне ударов ВС РФ по районным отделам ТЦК, многие из них задумываются об увольнении и бегстве с Украины.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также подтверждал, что украинцы начали передавать России данные о местоположении территориальных центров комплектования, чтобы военные ВС РФ могли нанести по ним удары.

