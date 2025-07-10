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Стало известно о панике в украинских военкоматах после ударов ВС РФ по ним

РИА Новости: среди украинских военкомов началась паника после ударов ВС РФ
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Сотрудников украинских военкоматов охватила паника на фоне ударов ВС РФ по районным отделам территориальных центров комплектования (ТЦК), многие из них задумываются об увольнении и бегстве с Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.

«Работать под русскими обстрелами [военкомы] боятся, идти на фронт тоже, но жить на Украине им также страшно, из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинцы начали передавать России данные о местоположении территориальных центров комплектования, чтобы военные ВС РФ могли нанести по ним удары.

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК. По данным Telegram-канала Mash, российская армия вывела из строя больше 10% отделений ТЦК на территории Украины — это примерно 30 из 300 зданий, используемых Вооруженными силами Украины.

Ранее Путин заявил, что «вся Украина наша».

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