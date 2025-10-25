Военные «Ахмата» взяли в плен истощенного от голода бойца ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии в плен военнослужащего ВСУ бойцами батальона «Запад-Ахмат». Это было сделано с целью пополнения обменного фонда, а также для избавления пленного от угрозы голода, рассказал руководитель региона в своем Telegram-канале.

«Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством… Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз «новобранец» — Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец. Родом из Днепропетровска, теперь он временно сменил географию и род деятельности», – написал Кадыров.

Пленный сообщил, что командование его подразделения покинуло позиции и распределилось по населенным пунктам, предоставив солдатам возможность самим искать выход из ситуации.

Кадыров отметил, что внешний вид Суровы указывает на серьезные проблемы с обеспечением в украинской армии, в том числе и с питанием. Глава Чечни заявил, что бойцы «Запад-Ахмат», по сути, избавили солдата от голода.

