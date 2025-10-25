На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В силовых структурах заявили о неготовности ВСУ к боям в Курской области

ТАСС: украинские войска оказались не готовы к боям в Курской области
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались не подготовлены к ведению боевых действий за пределами своей территории, в том числе в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Очевидно, что не только 82 бригада, а вся украинская группировка оказалась не готова к реалиям войны на чужой территории. Неподготовленный личный состав, комбриг бросал сразу на убой», — сказал собеседник агентства.

По данным силовых структур, командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады жаловался на низкую боеспособность недавно прибывшего личного состава. По его словам, военнослужащие не прошли двухнедельный курс адаптации, необходимый для подготовки к автономным боевым действиям.

По словам украинского комбрига, на которого сослался собеседник ТАСС, личный состав не прошел двухнедельный курс адаптации, необходимый для подготовки к автономным боевым действиям. Он отметил, что подразделение пришлось вывести, что оказалось сложной задачей из-за понесенных потерь, а часть военнослужащих попала в плен, поскольку не успела должным образом подготовиться.

Кроме того, командир, по информации источника, возложил ответственность за отступление из Курской области на младших офицеров.

Ранее ВСУ ударили по подстанциям в Курской области.

