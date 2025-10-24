В Госдуме предложили создать штрафбаты для коррупционеров

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Миронов: взяточников нужно отправлять в штрафные батальоны
Shutterstock

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Осторожно Media» предложил создать штрафные батальоны для осужденных за коррупцию, заявив, что такие преступления следует приравнять к госизмене.

По его словам, наказание для казнокрадов должно быть максимально жестким, а искупить вину перед страной они могут лишь на фронте.

Политик отметил, что в последнее время осужденные за коррупцию все чаще просят заменить тюремный срок участием в СВО. Миронов считает, что подобная практика нередко сводится к формальности: некоторые фигуранты находят возможность занять безопасные должности и затем вернуться с имиджем «героя», не побывав на передовой.

Глава «СР» предложил вернуть механизм штрафбатов по примеру времен Великой Отечественной войны, пояснив, что при таких условиях число желающих избежать наказания резко сократилось бы. Он добавил, что считает коррупцию — особенно когда речь идет о чиновниках в погонах во время конфликта — предательством родины, которое, по его убеждению, можно «искупить только кровью».

Ранее депутаты ЛДПР предложили запретить условное наказание за взяточничество.

