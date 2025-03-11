В Госдуме предлагают ужесточить меры против взяточников

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предлагает запретить условное наказание за взяточничество. Об этом газете «Известия» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Он добавил, что группа депутатов партии внесла соответствующий законопроект в Государственную думу.

«Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2023 год по преступлениям, предусмотренным в рамках ч. 4–6 ст. 290 УК РФ, наказание в виде лишения свободы было назначено 609 осужденным, а 128 осужденным в качестве основного наказания был назначен штраф, который в совокупности составил более 383 млн рублей», — рассказали авторы законопроекта.

Слуцкий выразил точку зрения о том, что искоренение коррупции должно быть жестким и неотвратимым.

10 марта суд в Брянске приговорил за крупную взятку бывшего полицейского, который занимался противодействием коррупции.

Ранее у вологодского вице-губернатора и его подельника изъяли 50 млн рублей.