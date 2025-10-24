На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали три белгородских муниципалитета, ранен мирный житель
Антон Вергун/РИА Новости

В Белгородской области три муниципалитета подверглись ударам со стороны ВСУ, один мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что село Графовка в Шебекинском округе было обстреляно, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, живота и ног. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. В селе также повреждено административное здание на территории предприятия.

В поселке Октябрьский Белгородского района трижды зафиксированы атаки беспилотников, в результате которых пострадали служебный автобус, легковой автомобиль и коммерческий объект. В хуторе Угрим дрон сдетонировал на территории частного домовладения, повредив окна, фасад и надворные постройки.

В Волоконовском районе в селе Борисовка при сбросе взрывных устройств с беспилотника разрушены два частных дома, повреждены кровля соседнего здания и надворные постройки. В селе Волчья Александровка удар дрона привел к выбитым окнам в двух домах, а также повредил забор и легковой автомобиль. В поселке Малиново атака дрона привела к повреждению легкового автомобиля.

Ранее ВСУ нанесли удары по объекту энергетики в Курской области.

