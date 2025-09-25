В Раде раскритиковали решение о создании штурмовых войск внутри ВСУ

Создание штурмовых войск в структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделает обыденной тактику «мясных» штурмов, практикуемых главкомом украинских войск Александром Сырским. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Запомните: если создадут «штурмовые войска», это станет точкой невозврата в развитии «мясного» подхода Сырского», — заявила она.

Безуглая отметила: несмотря на официальные заявления о «хороших результатах», создание нового рода штурмовых войск сопровождается жесткими потерями, нарушениями и игнорированием опыта линейных бригад.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября анонсировал появление отдельных штурмовых войск внутри ВСУ. Он указал, что уже существуют «штурмовые батальоны, полки» и пришло время выходить в юридическую плоскость.

Еще в августе источник в силовых структурах сообщал, что принудительная мобилизация, отсутствие адекватного командования и мотивации, «мясные» штурмы и многие другие причины становятся поводом, чтобы украинский мобилизованный принял решение покинуть свою часть ради сохранения жизни либо сдаться в плен.

Ранее в Раде заявили о риске превращения Украины в страну-хоспис.