Российские военные взяли под контроль село Боровская Андреевка

МО РФ: ВС России взяли под контроль село Боровская Андреевка Харьковской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль село Боровская Андреевка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.

6 октября Минобороны России сообщили, что в результате оперативных действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» российские военнослужащие установили контроль над селом Отрадное.

После этого российские военнослужащие провели зачистку прилегающих к Отрадному территорий от солдат ВСУ и установили российский флаг на территории населенного пункта.

Позже глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев объяснил, что российские войска, установив контроль над селом Отрадное, расширили зону влияния над территорией вдоль государственной границы.

Ранее над администрацией Купянска подняли флаг России.

СВО: последние новости
