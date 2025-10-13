Вооруженные силы России взяли под контроль село Боровская Андреевка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.

6 октября Минобороны России сообщили, что в результате оперативных действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» российские военнослужащие установили контроль над селом Отрадное.

После этого российские военнослужащие провели зачистку прилегающих к Отрадному территорий от солдат ВСУ и установили российский флаг на территории населенного пункта.

Позже глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев объяснил, что российские войска, установив контроль над селом Отрадное, расширили зону влияния над территорией вдоль государственной границы.

Ранее над администрацией Купянска подняли флаг России.