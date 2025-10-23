Российские войска уничтожили группу арабских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий южной группировки войск с позывным «Француз».

По словам «Француза», военные ВС РФ обнаружили арабских наемников во время штурма очередной позиции ВСУ.

«Это были наемники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен», — поделился военный.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие ночью нанесли удар по штабному бункеру офицеров из стран — членов НАТО в Киевской области.

20 октября командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным «Джокер» сообщал, что ВС РФ уничтожили на Харьковском направлении сотни иностранных наемников, сражавшихся на стороне украинской армии.

По его словам, было быстро принято решение и нанесен удар по противнику, когда тот этого не ожидал. В результате российские войска ликвидировали до 600 наемников, в том числе из Польши и Франции.

Ранее в Харьковской области ликвидировали группу колумбийских наемников ВСУ.