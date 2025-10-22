На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд ООН напомнил Израилю о запрете на использование голода как оружия

Суд ООН потребовал от Израиля уважать запрет использовать голод как метод войн
true
true
true
close
Shutterstock

Израиль должен уважать запрет на использование голода в качестве метода ведения войны. Об этом заявил председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава, пишет РИА Новости.

Международный суд ООН в среду вынес консультативное заключение по обязательствам Израиля относительно присутствия международных организаций на палестинской территории.

«Суд единогласно пришел к выводу, что Израиль обязан… уважать запрет на использование голода в качестве метода ведения войны», — сказал судья.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступления геноцида в Газе и привел фотодоказательства этих обвинений. В ходе выступления в ГА ООН турецкий лидер сообщил, что в 2025 году множество детей пострадали от голода.

Кроме того, 19 октября стало известно, что Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. Руководство страны считает, что противник сделал это первым, ударив по израильским военным. Представители движения все отрицают. По их мнению, Израиль нарушил перемирие, а они лишь ответили на провокацию.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа вскоре прибудут в Израиль, чтобы сохранить в силе соглашение о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что Израиль заранее уведомил США о нанесении удара по сектору Газа.

