Израиль заранее уведомил США о нанесении удара по сектору Газа

Axios: Израиль заранее уведомил США о нанесении удара по сектору Газа
true
true
true
close
Dylan Martinez/Reuters

Власти Израиля заранее предупредили администрацию Соединенных Штатов о плане нанесения израильскими военными удара по южной части сектора Газа. Об этом сообщил в соцсети X журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Израиль заранее уведомил администрацию [президента США Дональда] Трампа об ударах по Газе», — отметил источник.

Израильская армия нанесла удар по радикалам в районе города Рафах на юге сектора Газа, обвинив их в «грубом нарушении» режима прекращения огня. Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он поручил военным «принять решительные меры» против радикалов в Газе после инцидента со стрельбой на юге анклава. Израильская сторона возложила ответственность за случившееся на ХАМАС.

Пресс-служба израильской армии ранее заявила, что военные нанесли удар по окрестностям Рафаха в ответ на запуск радикалами противотанковой ракеты и огонь из стрелкового оружия. В ее заявлении движение ХАМАС напрямую не упоминалось.

В свою очередь военное крыло ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — заявило, что движение не имеет отношения к столкновениям в Рафахе и с марта этого года не имеет связи с находящимися там радикалами.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.

