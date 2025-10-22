ВС РФ в ходе тренировки ядерных сил выполнили пуски межконтинентальных ракет

В рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил России выполнены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С космодрома Плесецк произведен пуск МБР «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке. Одновременно атомная подводная лодка «Брянск» из акватории Баренцева моря осуществила пуск баллистической ракеты «Синева». Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Координация всех пусков осуществлялась из Национального центра управления обороной РФ. Все учебные задачи были успешно выполнены.

В среду Вооруженные силы России отработали применение наземной, морской и авиационной составляющих стратегических ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина.

В этот же день заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов отметил, что единственный способ полностью уничтожить военно-промышленный комплекс Украины – применить ядерное оружие.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил о подготовке НАТО к войне с Россией.