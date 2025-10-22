В Киеве произошел пожар на ТЭЦ-5

В Киеве после удара начался пожар на ТЭЦ-5

В Киеве начался пожар на ТЭЦ-5 после удара, новые ракеты атакуют столицу Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что в Киеве зафиксировали уже третий залп ракет. При этом сообщается и об атаке на ТЭЦ-6.

«Пожар после взрыва в Голосеевском районе. Все службы направляются на место. Пребывайте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — написал мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.

20 октября сообщалось о мощных взрывах в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам. Также они произошли в Днепропетровской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

