На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина вернула на фронт командовавшего контрнаступлением генерала

ВСУ вернули на фронт командовавшего контрнаступлением генерала Тарнавского
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командование украинской армии вернуло на фронт возглавлявшего в 2023 году контрнаступление бригадного генерала Александра Тарнавского. Об этом, ссылаясь на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщает издание «Украинская правда».

Тарнавский вновь будет командовать 9-м армейским корпусом ВСУ, который создан на основе оперативно-тактической группировки «Донецк». В начале июня он оставил обе должности ввиду «проблем со здоровьем».

В настоящее время подразделения 9-го корпуса расположены к югу от подконтрольного Украине Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике.

Командовавший корпусом с июня по октябрь генерал-майор Виктор Николюк назначен командующим 20-м корпусом, который отвечает за участок фронта на границе ДНР и Днепропетровской области.

20 октября сообщалось, что ВСУ сформировали новую оперативную группировку объединенных сил, зона ответственности которой будет включать Харьковскую область и прилегающие к ней районы.

Ранее командование ВСУ заподозрили в искажении данных о реальных потерях.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами