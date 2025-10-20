На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командование ВСУ заподозрили в искажении данных о реальных потерях

Журналист Торнтон: ВСУ значительно искажают данные о своих потерях
Emilio Morenatti/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно искажают данные о своих потерях. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал журналист Уоррен Торнтон.

Он прокомментировал появившиеся в сети фотографии с украинских кладбищ. В частности, Торнтон обратил внимание на кадры с рядами свежих могил на окраине Днепропетровска. Над захоронениями можно увидеть таблички с единственной надписью — «временно неопознанный защитник Украины».

«Никаких имен, никаких дат — лишь номер участка», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что подобные могилы также появляются в районе Харькова, Черкасс и Запорожья.

Как отметил Торнтон, эти снимки заставляют сомневаться в достоверности публикуемой Киевом статистики по потерям ВСУ. На Украине продолжают говорить об «умеренных» потерях, тогда как в реальности ситуация намного хуже.

В конце сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские войска за все время конфликта безвозвратно потеряли 1,7 млн бойцов. До этого похожие данные привел Telegram-канал Mash, сославшись на сведения, полученные при взломе серверов Генерального штаба ВСУ.

Ранее российский военный без оружия ликвидировал двух бойцов ВСУ.

