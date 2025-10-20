Над регионами России уничтожили 14 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в понедельник уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, дроны были ликвидированы в промежутке с 20:00 до 23:00 мск. Десять БПЛА было сбито над Ростовской областью, три — над Воронежской, один — над Саратовской.

20 октября в Минобороны сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили семь беспилотников ВСУ самолетного типа. В ведомстве заявили, что три аппарата были сбиты над территорией республики Крым, еще два — над Брянской областью. Кроме того, по одному дрону перехватили в Липецкой и Ульяновской областях.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.