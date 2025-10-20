За ночь над Россией уничтожили семь украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили семь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что три аппарата были сбиты над территорией республики Крым, еще два — над Брянской областью. Кроме того, по одному дрону перехватили в Липецкой и Ульяновской областях.

Накануне в министерстве обороны заявили, что силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над территорией России. По данным ведомства, больше всего дронов ликвидировали над Самарской (12) и Саратовской областями (11). Во время атак в регионах вводили план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.