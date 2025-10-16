Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают коллапс боевого духа, случаи дезертирства многочисленны. Об этом сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ демонстрируют признаки истощения.

«Коллапс боевого духа и управления – зафиксированы многочисленные случаи отказа выполнять приказы, факты некомпетентности командного состава и дезертирства», — сказал он.

Недавно депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что число дезертиров в рядах ВСУ достигает размеров нескольких общевойсковых армий. Он отметил, что военные бежали не только в Польшу, Румынию и Венгрию, но и перешли в Россию. Часть из этих солдат приняла военную присягу для борьбы с «киевским режимом».

До этого президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» также сообщал, что из ВСУ с января по август дезертировали 150 тысяч человек.

Ранее стало известно о провале украинской программы по возвращению в строй дезертиров.