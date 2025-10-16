На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области заявили о многочисленных случаях дезертирства ВСУ

Лисняк заявил о многочисленных случаях дезертирства ВСУ
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают коллапс боевого духа, случаи дезертирства многочисленны. Об этом сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ демонстрируют признаки истощения.

«Коллапс боевого духа и управления – зафиксированы многочисленные случаи отказа выполнять приказы, факты некомпетентности командного состава и дезертирства», — сказал он.

Недавно депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что число дезертиров в рядах ВСУ достигает размеров нескольких общевойсковых армий. Он отметил, что военные бежали не только в Польшу, Румынию и Венгрию, но и перешли в Россию. Часть из этих солдат приняла военную присягу для борьбы с «киевским режимом».

До этого президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» также сообщал, что из ВСУ с января по август дезертировали 150 тысяч человек.

Ранее стало известно о провале украинской программы по возвращению в строй дезертиров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами