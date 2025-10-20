Российская группировка войск «Центр» установила контроль над населенным пунктом Ленино в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также министерство заявило, что средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили три управляемые авиабомбы и 129 украинских беспилотников самолетного типа. По оценке военного ведомства, потери ВСУ за тот же период составили около 1 575 военнослужащих.

18 октября телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы России могут в течение ближайших недель взять под контроль важнейшие города Донбасса. Как отмечается в материале СМИ, из-за «напряженной молотилки» на фронте, потерь и дороговизны военного конфликта в летние месяцы Красноармейск (украинское название – Покровск), Купянск и Константиновка все еще находятся в руках Украины.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники признавала, что Россию, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, невозможно остановить.

Ранее Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о продвижении российской армии к окраинам Константиновки.