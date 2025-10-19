На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казахстан может сократить добычу нефти из-за украинских дронов

Bloomberg: Казахстан обеспокоен ударами украинских БПЛА по заводу в Оренбурге
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Казахстан обеспокоен ударами украинских беспилоников по заводу в Оренбурге. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, прием казахского газа с месторождения Карачаганак был приостановлен. Оно располагается недалеко от российской границы и является одним из крупнейших стратегически важных объектов нефтегазовой отрасли Казахстана.

На фоне произошедшего министерство энергетики страны предупредило о возможном снижении объемов добычи нефти. Как отмечает Bloomberg, нефтегазовые проекты Казахстана и России технологически взаимосвязаны, поэтому сокращение добычи газа может напрямую отразиться на производстве нефти.

Утром 19 октября губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленное предприятие в регионе. По его словам, в результате удара началось возгорание одного из цехов. Для устранения последствий были выдвинуты все экстренные службы.

Ранее эксперт рассказал, как дроны ВСУ могли появиться в Тюмени.

Атаки БПЛА на Россию
