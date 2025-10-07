Эксперт рассказал, как дроны ВСУ могли появиться в Тюмени

Аналитик Кондратьев: ВСУ могли улучшить дроны, чтобы они долетели до Тюмени

Украинская армия могла использовать фуры для атаки дронами на Тюмень, кроме того, не исключен запуск БПЛА с Казахстана или серьезная модернизация беспилотников, чтобы те пролетели более 2000 километров. Об этом aif.ru заявил член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Беспилотники самолетного типа могли привезти в фурах куда-то непосредственно в пригород Тюмени. В этом случае дроны стартовали с фур», — подчеркнул он.

Вместе с тем аналитик не исключил, что у ВСУ могли появиться новые улучшенные БПЛА, дальность полета которых превышает 2000 км.

В качестве еще одной версии Кондратьев отметил возможный запуск беспилотников до Тюмени с территории Казахстана.

«Запчасти этих беспилотников заранее незаконно были ввезены на территорию соседнего государства. Там же были собраны в подпольных цехах и также на территории Казахстана стартовали из фур», — пояснил он.

6 октября в микрорайоне Антипино Тюменской области заметили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА); в настоящее время дроны обезврежены.

При этом в ночь на 7 октября подъезды к Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени оказались перекрыты после того, как над предприятием были обезврежены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

По данным журналистов, в районе завода наблюдаются проблемы со связью и мобильным интернетом. К предприятию допускаются только сотрудники силовых структур. Как сообщают очевидцы, пострадавших нет, видимых повреждений завода и признаков пожара не обнаружено.

Сообщения о взрывах в районе Антипино поступили около 19:00 6 октября. На место оперативно выехали все экстренные службы. К 21:00 большая часть пожарных и скорых помощи была отозвана на базы. Официальное подтверждение о сбитых над НПЗ беспилотниках поступило от регионального правительства.

Ранее ВСУ применили дрон с мотором размером с автомобильный.