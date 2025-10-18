На юго-востоке Украины жители напали на военкомов во дворе своего дома

Массовая драка между военкомами и местными жителями произошла на парковке одного из дворов в Днепре на юго-востоке Украины. Видео из местных пабликов публикует «Страна.ua».

На записи люди штурмуют микроавтобус, предположительно, сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Военкомы отбиваются от нападавших и уезжают. После этого люди атакуют вторую группу сотрудников ТЦК. В итоге тем тоже пришлось уехать. При этом местные жители бежали за автомобилем и наносили по нему удары.

Это не первое подобное нападение. Так, в прошлом мае в городе Кременчуг в центре Украины неизвестные набросились на автомобиль ТЦК. Это случилось, когда военкомы остановили кого-то, чтобы проверить документы. Подбежавшие к ним несколько человек разбили зеркала машины ТЦК и ударили молотком по лобовому стеклу. Военкомы запрыгнули в свой автомобиль и уехали с места происшествия.

Ранее на Украине военкомы «бусифицировали» курьера службы доставки.