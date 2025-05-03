На северо-западе Украины военкомы «бусифицировали» курьера службы доставки

В Луцке на северо-западе Украины военкомы схватили курьера службы доставки и насильно затолкали в микроавтобус. Об этом сообщает в Telegram-канале движение «Другая Украина».

На видео с места происшествия четверо мужчин, предположительно сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата), останавливают курьера с желтым рюкзаком, который доставляет заказ на велосипеде. Его стаскивают с транспортного средства и, несмотря на сопротивление, заталкивают в микроавтобус (бус). Велосипед остается лежать на дороге.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 12 марта Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее было опубликовано видео, как военкомы на Украине забрали гулявшего с коляской мужчину.