Раскрыто число уничтоженных за сутки снарядов и дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ за прошедшие сутки сбили 140 украинских беспилотников
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки перехватили и уничтожили 140 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщило российское министерство обороны в официальном Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS <...> и 140 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что комплексы HIMARS производятся в США.

Утром 18 октября в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны ликвидировали 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Единичные цели сбили в Тамбовской, Самарской, Волгоградской, Рязанской, Курской и Тульской областях. По два летательных аппарата уничтожили в Белгородской и Орловской областях, три — в столичном регионе, по пять — в Башкирии и Калужской области. Шесть дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря, 12 — в Брянской области.

В период с 8:00 до 10:00 мск над российской территорией перехватили еще пять украинских беспилотников самолетного типа. Четыре из них уничтожили в Белгородской области, один — в Курской области.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, сколько ракет ВСУ выпустили по мирному населению с февраля 2022 года.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
