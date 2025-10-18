На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над регионами РФ за утро уничтожили пять украинских дронов

Минобороны РФ: в Курской и Белгородской областях за два часа сбили пять БПЛА
true
true
true
close
РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, атака продолжалась с 8:00 до 10:00 мск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

«Уничтожены пять <...> беспилотных летательных аппаратов <...>: четыре — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в заявлении.

18 октября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО в течение ночи перехватили 41 украинский БПЛА самолетного типа над территорией страны. Единичные цели ликвидировали в Волгоградской, Курской, Тамбовской, Рязанской, Тульской и Самарской областях. В Орловской и Белгородской областях сбили по два беспилотника, в столичном регионе — три, в Калужской области и Башкирии — по пять, над акваторией Черного моря — шесть. Больше всего дронов — 12 — нейтрализовали в Брянской области.

Ранее в Ульяновской области после атаки БПЛА загорелась электрическая подстанция.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами