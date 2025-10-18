Над регионами РФ за утро уничтожили пять украинских дронов

Минобороны РФ: в Курской и Белгородской областях за два часа сбили пять БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, атака продолжалась с 8:00 до 10:00 мск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

«Уничтожены пять <...> беспилотных летательных аппаратов <...>: четыре — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в заявлении.

18 октября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО в течение ночи перехватили 41 украинский БПЛА самолетного типа над территорией страны. Единичные цели ликвидировали в Волгоградской, Курской, Тамбовской, Рязанской, Тульской и Самарской областях. В Орловской и Белгородской областях сбили по два беспилотника, в столичном регионе — три, в Калужской области и Башкирии — по пять, над акваторией Черного моря — шесть. Больше всего дронов — 12 — нейтрализовали в Брянской области.

Ранее в Ульяновской области после атаки БПЛА загорелась электрическая подстанция.