Мирошник раскрыл количество ракет, выпущенных ВСУ по мирному населению с начала СВО

Мирошник: ВСУ с 2022 года выпустили более 316 тыс. снарядов по мирному населению
Илья Питалев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала спецоперации в феврале 2022 года выпустили по мирному населению и гражданским объектам более 316 тыс. снарядов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе брифинга, передает министерство иностранных дел (МИД) России.

При этом, по его словам, с июля по сентябрь текущего года было выпущено свыше 38 тыс. различных боеприпасов.

«Всего с февраля 2022 года от деяний вооруженных формирований Украины уже пострадали как минимум 24 299 мирных жителей, из них получили ранения не менее 17 205 человек, в том числе 1041 несовершеннолетний ребенок», — заявил Мирошник.

До этого посол говорил, что Украина намерена использовать дальнобойные американские ракеты Tomahawk для ударов по гражданскому населению.

8 октября глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Газете.Ru», что угрозы США поставить Украине Tomahawk подвели черту под встрече президентов на Аляске.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе однозначно сказал, что поставки Tomahawk не повлияют кардинально на ход боевых действий, но станут серьезным ударом по российско-американским отношениям.

Ранее аналитик назвал неожиданный ответ России на передачу Украине Tomahawk.

