Более 490 тыс. единиц оружия были украдены или утеряны на Украине с февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

Журналисты выяснили, что в конце 2023 года утраченными считались 178 818 единиц оружия. К концу прошлого года это количество увеличилось до 270 945, а к текущему моменту — до 491 426.

По информации агентства, чаще всего на Украине «теряют» различные автоматы. На них приходится 30,45% от всего утраченного оружия, что составляет 149 637 единиц. Кроме того, были украдены или утеряны 29 165 пулеметов и 18 959 гранатометов. Также в списке пропавшего оружия числятся карабины, охотничьи ружья и пистолеты.

«58% пропавшего оружия — иностранного производства», — подчеркивается в материале.

17 октября в российских силовых структурах рассказали, что у формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области возник дефицит легкой техники для переброски личного состава на позиции. Украинские войска стали все чаще сталкиваться с нехваткой пикапов и микроавтобусов, поэтому им приходится использовать грузовики и большие автобусы. При этом данные виды транспорта не способны ехать быстро и считаются более уязвимыми для беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Черниговской области испытывают нехватку расчетов противовоздушной обороны.