В Кремле ответили на вопрос, отсрочил ли диалог Путина и Трампа поставки Tomahawk Украине

Песков о поставках Tomahawk Украине: нужно спрашивать американскую сторону
Kevin Lamarque/Reuters

В Кремле не знают, помог ли вчерашний диалог между президентом России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом остановить планируемые поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нужно спрашивать американских визави. Позиция российской стороны была ясно изложена Путиным и не должна вызывать сомнений», — сказал он журналистам на брифинге.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор. После завершения беседы Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

CNN назвал их разговор «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о Tomahawk.

Президент США сообщил, что российский президент Владимир Путин негативно воспринял предложение о передаче Киеву соответствующих ракет.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.

