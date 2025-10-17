Заявление Трампа по ракетам Tomahawk для Украины встревожило Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский встревожен сменой позиции американского президента Дональда Трампа относительно поставок ракет Tomahawk. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Еще более тревожным для Зеленского стало то, что в четверг Трамп двусмысленно высказался как о возможности отправки ракет дальнего радиуса действия Tomahawk, так и о том, что Сенат настаивает на ужесточении санкций против России», — говорится в сообщении издания.

По оценке Bloomberg, президент США, «похоже, рассчитывает на пряник», чтобы «заманить» Россию за стол переговоров. Трамп отметил, что два лидера в ходе телефонного разговора 16 октября подробно обсудили перспективы торговли после окончания конфликта.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала о том, что Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским, прибывшая в США, была «удивлена» сообщением о предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии. Телефонный разговор между лидерами РФ и США состоялся накануне переговоров Зеленского в Белом доме, где президент Украины рассчитывает добиться поставок ракет Tomahawk. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине.

