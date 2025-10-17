Первая партия транспортеров «Пластун-ТТ» поступила в зону СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) начали постепенно внедрять российские тактические транспортеры «Пластун-ТТ». Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор компании «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев.

По его словам, военнослужащие уже отметили высокую проходимость и грузоподъемность «Пластуна-ТТ». В течение ноября в войска передадут несколько десятков этих машин, рассказал Сагымбаев.

Уточняется, что машина состоит из двух корпусов, соединенных шарнирно-сочлененной стальной рамой, что делает ее более маневренной, способной преодолевать уклоны выше 30 градусов и броды глубиной до 80 сантиметров. Благодаря механизму перелома и двум двум гидроцилиндрам, «Пластун-ТТ» преодолевает колеи, что важно при движении по пересеченной местности. В передней части транспортера расположены места для водителя и пассажира, а сзади — две лавки, на которых также можно установить носилки для раненых.

Длина «Пластун-ТТ» — 5,15 метра, снаряженная масса — 1850 кг, максимальная скорость — до 100 км/ч. Все комплектующие машины — от российских автомобилей: двигатель, раздаточная и коробка передач от «Нивы», мосты — от «Газели», отметил Сагымбаев.

