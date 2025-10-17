На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи в Чернигове

Подпольщики в Чернигове взорвали одну из основных вышек спецсвязи ВСУ
true
true
true
close
Depositphotos

Подпольщики подорвали вышку специальной связи оперативного командования «Север» ВСУ в Черниговской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель движения Stop Grave.

По словам собеседника агентства, основной задачей подрыва было внести хаос, чтобы «насильно мобилизованные могли покинуть линию фронта и отправиться домой».

В одесском подполье назвали эту башню сотовой связи крупным узлом связи, уточнив, что вывод ее из строя нарушит управление штаба с подразделениями на линии фронта.

По информации агента подполья, термошкаф, где было оборудование, был разрушен в результате взрыва, из-за чего «связь была плохая, пришлось затратить много ресурсов на ее восстановление».

В Stop Grave уточнили, что в Чернигове находятся штабы объединенного командования «Север», которые координируют войска в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Именно эти силы пытались вторгнуться в Курскую область, отметили в подполье.

В начале октября в российские силовики заявили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает расчетов противовоздушной обороны в Черниговской области. Из-за этого областная военная администрация начала формировать мобильные группы ПВО — на службу приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее власти Чернигова сообщили о двух взрывах в городе.

СВО: последние новости
