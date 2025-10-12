На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В украинском Чернигове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Власти украинского Чернигова сообщили о двух взрывах в городе
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Два взрыва прогремели в Чернигове на севере Украины. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано два взрыва», — написал он.

В настоящее время на территории Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей объявлена воздушная тревога.

8 октября в российских силовых структурах заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку расчетов противовоздушной обороны в Черниговской области. Силовики добавили, что в связи со сложившейся ситуацией областная военная администрация начала формировать мобильные группы ПВО. По их словам, на службу приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

5 октября глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в Чернигове поврежден энергетический объект. В городе также вспыхнул пожар на одном из предприятий. Из-за повреждения энергообъекта в одном из районов города произошли аварийные отключения электричества.

Ранее в подполье сообщили, что жители Чернигова собираются бежать из города.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами