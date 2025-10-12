В украинском Чернигове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Власти украинского Чернигова сообщили о двух взрывах в городе

Два взрыва прогремели в Чернигове на севере Украины. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано два взрыва», — написал он.

В настоящее время на территории Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей объявлена воздушная тревога.

8 октября в российских силовых структурах заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку расчетов противовоздушной обороны в Черниговской области. Силовики добавили, что в связи со сложившейся ситуацией областная военная администрация начала формировать мобильные группы ПВО. По их словам, на службу приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

5 октября глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в Чернигове поврежден энергетический объект. В городе также вспыхнул пожар на одном из предприятий. Из-за повреждения энергообъекта в одном из районов города произошли аварийные отключения электричества.

Ранее в подполье сообщили, что жители Чернигова собираются бежать из города.