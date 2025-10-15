ТАСС: ВСУ на Рубцовском направлении потеряли до 100 военных из-за комбрига

Потери 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рубцовском направлении при контратаках из-за неграмотных действий комбрига составили порядка 100 военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Новый комбриг Дмитрий Рогозюк устроил мясорубку для 60-й ОМБР ВСУ. За последнюю неделю штурмовые отряды бригады раз 20 пытались биться лбом о наступательную волну 20-й армии группировки войск «Запад»», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что по предварительным подсчетам, в бессмысленных и неподготовленных контратаках Рогозюк уничтожил свыше 50 боевиков. При этом примерно столько же бойцов оказались ранены.

Рогозюк является союзником основателя «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрея Билецкого.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что операторы БПЛА российской армии ликвидировали бронемашину «Гюрза» азербайджанского производства, которая находилась на вооружении украинской армии. По данным ведомства, «Гюрзу» обнаружили на Рубцовском направлении зоны СВО неподалеку от населенного пункта Заречное.

