В ФРГ впервые включили сценарий войны в буклет по гражданской обороне

В Германии в буклет по гражданской обороне впервые включили сценарий войны
Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) выпустило обновленную брошюру с советами населению при ЧС. Впервые в буклет «Подготовка к кризисам и катастрофам» включили сценарий войны, сообщает РИА Новости.

«Германия — одна из самых безопасных стран в мире. Тем не менее, мы видим, что даже в Германии кризисы нарушают наши привычные повседневные процессы. […] Даже война уже не кажется такой невозможной, как еще несколько лет назад», — говорится в предисловии руководства.

Составители поясняют, что информация о действиях во время вооруженных конфликтах включена якобы по просьбам обеспокоенных граждан Германии. Так, издание рекомендует прятаться от взрывов и осколков в помещениях с наименьшим количеством окон и дверей, а также искать укрытия в школах, музеях, на станциях метро или в гаражах.

Новым пунктом стали также рекомендации о распознавании недостоверной информации в социальных сетях и в целом — в интернете. Кроме того, гражданам ФРГ ВВК рекомендует на случай сбоев с электричеством и отоплением запастись спальными мешками.

До этого немецкое издание Süddeutsche Zeitung писало, что Германия активно разрабатывает стратегии для быстрого увеличения числа бункеров и убежищ из-за «угрозы нападения России».

Ранее в Германии заявили о риске войны с Россией.

