ВСУ используют мусоровозы для доставки еды военным в Запорожской области

РИА Новости: на Украине продукты для военных на позиции привозят на мусоровозах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мусоровозы и другую гражданскую технику для доставки провизии и воды на позиции в районе Орехова в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Скат».

По его словам, было замечено, как они перевозили в контейнере мусоровоза коробки и перегружали на военные машины. «Скат» отметил, что места, где был обнаружен гражданский и коммунальный транспорт, относится к зоне ведения боевых действий, где находятся военные позиции.

В частности, он отметил что такие машины были замечены на юго-западной окраине Орехова, где до позиций ВСУ остается примерно 500 метров.

«Это сугубо военная территория. Гражданские там не живут и не находятся. Это зона боевых действий», — отметил «Скат».

Причиной, по которой противник начал использовать гражданский транспорт — нехватки своей техники. По словам командира, за последнее время на дороге между Ореховом и Работино было уничтожено несколько бронированых боевых машин, поэтому с техникой у них возникли большие проблемы, отметил он.

Ранее украинские военные прекратили сбивать российские дроны под Орехово.