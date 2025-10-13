Командование украинских войск перебросило «очень серьезный ресурс» к Добропольскому выступу в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава региона Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время Добропольский выступ продолжает выполнять свой функционал.

«Противник перебрасывает свои подразделения, и нашим бойцам приходится их просто перемалывать. <...> Скажем так, очень серьезный ресурс противника был оттянут именно на этот участок фронта», — подчеркнул Пушилин.

12 октября глава ДНР сообщил о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в районе Добропольского выступа. Он уточнил, что украинские формирования используют для этого все возможные способы. Однако военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают удерживать занятые позиции.

8 октября Денис Пушилин дал интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. В ходе беседы глава республики заявил, что для ВСУ на Добропольском выступе сложилась «критическая и болезненная» ситуация. ВС РФ делают все возможное, чтобы увеличить линию контроля на этом участке фронта, и у них получается, отметил Пушилин.

Ранее в Государственной думе РФ обратились к украинским солдатам, желающим сдаться в плен.