На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России обратились к желающим сдаться в плен украинским военным

Депутат Чепа: Россия гарантирует жизнь военным ВСУ, которые хотят сдаться
true
true
true
close
Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в разговоре с «Лентой.ру», что Россия гарантирует жизнь украинским военным, которые хотят сдаться в плен.

«Мы гарантируем им жизнь. Гарантируем, что они встретятся со своими родственниками и близкими», — сказал Чепа.

Депутат отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили ракетные удары по местам, где находились украинские военнопленные.

Он напомнил о случаях, когда украинская сторона сбила самолет с пленными, которые готовились к обмену, и заградотрядах, открывающих огонь по тем, кто отступает или сдается. По его словам, подобные ситуации происходят постоянно, а многие из мобилизованных военнослужащих не хотят воевать.

«Мы знаем, что более 250 тысяч солдат и офицеров ВСУ покинули свои части за три года. Это большое количество. И это количество постоянно растет», — заключил Чепа.

3 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что целое подразделение мобилизованных бойцов ВСУ сдалось в плен в Купянске. По его словам, на Купянском направлении помимо основных подразделений украинских войск присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают в плен к Вооруженным силам РФ.

Ранее в ДНР сообщили о бегстве подразделения «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) из Красноармейска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами