Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в разговоре с «Лентой.ру», что Россия гарантирует жизнь украинским военным, которые хотят сдаться в плен.

«Мы гарантируем им жизнь. Гарантируем, что они встретятся со своими родственниками и близкими», — сказал Чепа.

Депутат отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили ракетные удары по местам, где находились украинские военнопленные.

Он напомнил о случаях, когда украинская сторона сбила самолет с пленными, которые готовились к обмену, и заградотрядах, открывающих огонь по тем, кто отступает или сдается. По его словам, подобные ситуации происходят постоянно, а многие из мобилизованных военнослужащих не хотят воевать.

«Мы знаем, что более 250 тысяч солдат и офицеров ВСУ покинули свои части за три года. Это большое количество. И это количество постоянно растет», — заключил Чепа.

3 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что целое подразделение мобилизованных бойцов ВСУ сдалось в плен в Купянске. По его словам, на Купянском направлении помимо основных подразделений украинских войск присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают в плен к Вооруженным силам РФ.

Ранее в ДНР сообщили о бегстве подразделения «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) из Красноармейска.