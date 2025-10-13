Российская подводная лодка — носитель ракет «Калибр» всплыла у побережья Франции

Российская подводная лодка «Новороссийск», способная нести ракеты «Калибр», поднялась на поверхность у побережья Франции. Об этом сообщило Морское командование НАТО в своей официальной странице в социальной сети X.

По данным альянса, подлодка Б-261 была вынуждена всплыть из-за технической неисправности. В сообщении командования НАТО подчеркивается, что силы альянса контролируют морскую обстановку в регионе и сохраняют готовность к обеспечению безопасности.

В апреле сообщалось, что подводная лодка «Новороссийск» проекта 636.3 после боевой службы в Средиземном море прошла плановый ремонт. Плановый ремонт подлодки проходил на одном из заводов на северо-западе России. Агентство уточняет, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подлодка «Новороссийск» вошла в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море в сентябре 2024 года. Судно стало первым в серии из шести субмарин проекта 636.3, которые были собраны на «Адмиралтейских верфях» Объединенной судостроительной корпорации для ЧФ. Подлодки подобного типа являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

