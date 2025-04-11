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Подлодка «Новороссийск» ЧФ прошла плановый ремонт

ТАСС: подлодка «Новороссийск» Черноморского флота прошла плановый ремонт
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Василий Батанов/РИА «Новости»

Подводная лодка «Новороссийск» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) после боевой службы в Средиземном море прошла плановый ремонт. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Подлодка «Новороссийск» вышла из состава Средиземноморской эскадры ВМФ России и прошла плановый ремонт», — сообщил собеседник агентства.

Источник добавил, что плановый ремонт подлодки проходил на одном из заводов на северо-западе России. Агентство уточняет, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подлодка «Новороссийск» вошла в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море в сентябре 2024 года. Судно стало первым в серии из шести субмарин проекта 636.3, которые были собраны на «Адмиралтейских верфях» Объединенной судостроительной корпорации для ЧФ. Подлодки подобного типа являются носителями крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

До этого стало известно, что атомная подводная лодка «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») с гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет передана Военно-морскому флоту России в 2026 году, в конце 2024-го или в начале 2025-го подлодка пройдет испытания.

В январе главком Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что в прошлом году российский флот получил 30 новых кораблей и подводных лодок. По словам адмирала, процесс оснащения флота новыми образцами вооружения и кораблями продолжится в 2025 году.

Ранее в США пересчитали атомные подлодки России.

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