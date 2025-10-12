На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У ВСУ отобрали танки Leopard 2A4 и бронемашины M2A2 Bradley ODS-SA

Нацгвардия Украины получила танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley
Ints Kalnins/Reuters

Национальная гвардия Украины (НГУ) получила на вооружение тяжелую бронетехнику западного производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным источника журналистов, танк Leopard 2A4 немецкого производства впервые с начала проведения специальной военной операции был замечен на соревнованиях танковых подразделений Национальной гвардии Украины. Ранее стало известно, что США передали Украине боевые машины пехоты M2A2 Bradley, часть которых поступила на вооружение подразделений Министерства внутренних дел, а не Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Национальная гвардия получила 155-миллиметровые колесные самоходные артиллерийские установки Zuzana и DITA. По оценке экспертов, эти поставки могут свидетельствовать о намерении украинского руководства укрепить Национальную гвардию как отдельную военную структуру, функционирующую параллельно с ВСУ. Отмечается, что данные силы могут быть задействованы и для обеспечения внутренней стабильности в стране.

10 октября министерства обороны Великобритании сообщало, что власти страны с опережением графика поставили Украине сотни ракет Martlet (Lightweight Multirole Missile, LMM). Как указали в ведомстве, производящая ракеты компания Thales перешла к реализации последнего этапа соглашения с Киевом стоимостью £1,6 млрд. В результате снаряды Martlet должны стать важный частью украинской противовоздушной обороны.

Ранее в России раскрыли, получит ли Украина системы ПВО после беседы Трампа и Зеленского.

