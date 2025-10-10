Британия передала Украине сотни ракет для ПВО с опережением графика

Минобороны Британии сообщило о передаче сотен ракет Martlet для ВСУ

Британские власти с опережением графика поставили Украине сотни ракет Martlet (Lightweight Multirole Missile, LMM). Информация об этом появилась на сайте министерства обороны Великобритании.

«Ракеты, произведенные в Белфасте, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев раньше срока в рамках британской программы безвозмездной помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производящая ракеты компания Thales перешла к реализации последнего этапа соглашения с Киевом стоимостью £1,6 млрд. В результате снаряды Martlet должны стать важный частью украинской противовоздушной обороны (ПВО).

10 октября немецкий концерн Rheinmetall сообщил об отправке Киеву систем ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1 за счет средств, полученных от замороженных активов РФ. Стоимость заказа составляет трехзначное число в миллионах евро.

Ранее стало известно, как дроны следят за производством ракет для ВСУ в Европе.