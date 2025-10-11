На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгоградской области трое детей пострадали при подрыве снаряда

ТАСС: после взрыва в доме Волгоградской области троих детей отправили на лечение
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинском районе Волгоградской области троих детей, которые подверглись острой стрессовой реакции после взрыва в частном доме, направили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили ТАСС в областном комитете здравоохранения.

Источники добавили, что состояние госпитализированного мужчины оценивается как стабильное, сообщили в областном комитете здравоохранения. Там уточнили, что пациент 1977 года рождения проходит лечение в отделении больницы имени Фишера.

Инцидент произошел в гараже частного дома в поселке Степной: по предварительным данным, взорвался боеприпас. В результате двух человек спасти не удалось. Медики продолжают наблюдать за детьми, чтобы исключить осложнения после сильного стресса.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва, а ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Администрация Волгограда заявила о начале обхода зданий, пострадавших при падении обломков беспилотников прошедшей ночью. Уточняется, что в Красноармейском районе города ведется обследование жилых и социальных объектов, в которых выбило окна в результате падения БПЛА. В мэрии подчеркнули, что работы по восстановлению окон планируется завершит в кратчайшие сроки.

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых за ночь украинских дронах.

