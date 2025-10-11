Военные сбили за ночь более 40 дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 октября сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над 6 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Военные уничтожили 19 беспилотников на Волгоградской областью, 15 — над Ростовской областью.

Три дрона было сбито над Ульяновской областью, по два — над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, один — над Саратовской областью.

Вечером 10 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили шесть украинских беспилотников над территорией Ростовской области.

Днем того же дня оборонное ведомство информировало, что российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили более 1700 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.