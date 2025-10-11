На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные сбили за ночь более 40 дронов над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 42 дрона над 6 регионами России
true
true
true
close
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 октября сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над 6 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Военные уничтожили 19 беспилотников на Волгоградской областью, 15 — над Ростовской областью.

Три дрона было сбито над Ульяновской областью, по два — над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, один — над Саратовской областью.

Вечером 10 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили шесть украинских беспилотников над территорией Ростовской области.

Днем того же дня оборонное ведомство информировало, что российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили более 1700 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами