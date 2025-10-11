На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде началось обследование пострадавших при падении обломков БПЛА зданий

В Волгограде начали обследование домов и соцобъектов, пострадавших от атаки ВСУ
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Администрация Волгограда заявила о начале обхода зданий, пострадавших при падении обломков беспилотников прошедшей ночью. Об этом говорится в официальном Telegram-канале мэрии.

Уточняется, что в Красноармейском районе города ведется обследование жилых и социальных объектов, в которых выбило окна в результате падения БПЛА. В мэрии подчеркнули, что работы по восстановлению окон планируется завершит в кратчайшие сроки.

«Также волгоградцы, у которых вчера ночью были повреждены окна в квартирах, в которых они проживали, могут обратиться за материальной помощью в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Андрей Бочаров ранее сообщил, что в результате массированной ночной атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область пострадал один мирный житель. Губернатор добавил, что в настоящее время на местах падения фрагментов БПЛА находятся сотрудники профильных служб. В том числе им было поручено организовать пункт временного размещения для граждан, чьи квартиры получили повреждения из-за падения обломков сбитых дронов.

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых за ночь украинских дронах.

