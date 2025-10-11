СМИ сообщили о взрывах над Волгоградом

В небе над Волгоградом произошли взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО), уже сбито несколько беспилотников. Местные жители сообщили о 5 — 7 громких взрывах на окраине города.

«Очевидцы сообщают о характерных звуках пролета БПЛА в сторону Красноармейского района города. Официальной информации о последствиях атаки пока не было», — говорится в сообщении.

Накануне аэропорт Саратова приостановил прием и выпуск самолетов.

План «Ковер» может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

В ночь на пятницу, 10 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских дрона над российской территорией. По данным Минобороны, по 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на предприятие пострадал мирный житель.