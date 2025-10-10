На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО ночью сбили более 20 украинских дронов над территорией РФ

Минобороны РФ: за ночь в регионах перехватили 23 украинских беспилотника
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 23 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, по 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа, подчеркивается в заявлении.

9 октября украинский БПЛА нанес удар по дому в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадала восьмилетняя девочка — у нее диагностировали минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы. Ребенка доставили в районную больницу в тяжелом состоянии. Здесь ей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего пострадавшую транспортировали в детскую областную клиническую больницу.

5 октября населенный пункт Новожеланное в Донецкой народной республике подвергся атаке беспилотника ВСУ. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что пострадал мужчина 1950 года рождения. Он получил ранения средней степени тяжести.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на предприятие пострадал мирный житель.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами